Manovra | la bozza in 137 articoli Dall’Irpef alla rottamazione Poi straordinari casa fuori dall’Isee affitti brevi
E' di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Confermate tutte le principali misure annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, dal taglio dell'aliquota intermedia dell'Irpef (dal 35% al 33%) alla nuova rottamazione delle cartelle. Compare la revisione al rialzo della tassa sui paperoni, la spending review per i ministeri e un pacchetto di misure per la famiglia e il contributo per banche e assicurazioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
