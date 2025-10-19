Manovra | la bozza in 137 articoli Dall’Irpef alla rottamazione Poi straordinari casa fuori dall’Isee affitti brevi

Firenzepost.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Confermate tutte le principali misure annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, dal taglio dell'aliquota intermedia dell'Irpef (dal 35% al 33%) alla nuova rottamazione delle cartelle. Compare la revisione al rialzo della tassa sui paperoni, la spending review per i ministeri e un pacchetto di misure per la famiglia e il contributo per banche e assicurazioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

manovra la bozza in 137 articoli dall8217irpef alla rottamazione poi straordinari casa fuori dall8217isee affitti brevi

© Firenzepost.it - Manovra: la bozza in 137 articoli. Dall’Irpef alla rottamazione. Poi straordinari, casa fuori dall’Isee, affitti brevi

Approfondisci con queste news

manovra bozza 137 articoliNella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione - Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Scrive ansa.it

manovra bozza 137 articoliManovra 2026: pensioni minime, Irpef, Rottamazione in 54 rate, Isee e Carta Valore per i diplomati. La bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Segnala ilgazzettino.it

manovra bozza 137 articoliManovra 2026: 137 articoli per fisco, famiglia e banche - La prima bozza della Legge di Bilancio: taglio Irpef, rottamazione cartelle, flat tax al 15% su straordinari e aumento Irap per banche: la bozza della legge di bilancio approda in Parlamento con misur ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Bozza 137 Articoli