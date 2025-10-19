Manovra la bozza | 137 articoli da Irpef e pensioni a misure per famiglie e lavoro
(Adnkronos) – La Manovra 2026 prende forma. Dalle misure fiscali come il taglio dell'Irpef e la rottamazione, al pacchetto per le famiglie ed il lavoro, tra le altre misure: sono in tutto 137 gli articoli di una bozza del ddl Bilancio visionato dall'Adnkronos. Secondo la bozza, è previsto un incremento delle pensioni per i soggetti condizioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Nella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione. Attesa in Parlamento la prossima settimana. Pacchetto famiglia e contributo banche e assicurazioni. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Dl Economia, altri 40 milioni per la ricostruzione dell'#Ucraina nel provvedimento collegato alla manovra. L’obiettivo è "sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto, rafforzando al contempo le capacità di intervento dell’Ifc (International Financ - X Vai su X
Nella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione - Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. ansa.it scrive
Manovra, dall'Irpef alla Rottamazione fino all'Isee: la bozza con tutti i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Da msn.com
Nella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione. Sale il tetto del 5 per mille - Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Riporta msn.com