Manovra la bozza | 137 articoli da Irpef e pensioni a misure per famiglie e lavoro

Periodicodaily.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Manovra 2026 prende forma. Dalle misure fiscali come il taglio dell'Irpef e la rottamazione, al pacchetto per le famiglie ed il lavoro, tra le altre misure: sono in tutto 137 gli articoli di una bozza del ddl Bilancio visionato dall'Adnkronos.  Secondo la bozza, è previsto un incremento delle pensioni per i soggetti condizioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

manovra bozza 137 articoliNella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione - Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. ansa.it scrive

manovra bozza 137 articoliManovra, dall'Irpef alla Rottamazione fino all'Isee: la bozza con tutti i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Da msn.com

manovra bozza 137 articoliNella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione. Sale il tetto del 5 per mille - Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Bozza 137 Articoli