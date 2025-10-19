Manovra il testo della bozza | dal taglio Irpef alle pensioni nuova rottamazione e affitti brevi Cosa c' è nei 137 articoli
Confermate tutte le principali misure annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Banche attendono testo manovra, contatti per chiarimenti. Possibile incontro Mef-Abi una volta chiuso il ddl #ANSA - X Vai su X
Titolo: MANOVRA 2026: ROTTAMAZIONE E PACE FISCALE AL VIA! Testo: Grandi novità in arrivo con la Manovra 2026 che porta "ossigeno e speranza" per milioni di italiani! ? Il governo ha annunciato una nuova rottamazione delle cartelle e una p - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026: pensioni minime, Irpef, Rottamazione in 54 rate, Isee e Carta Valore per i diplomati. La bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Come scrive ilmessaggero.it
Manovra, dall'Irpef alla Rottamazione fino all'Isee: la bozza con tutti i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Si legge su msn.com
Manovra, su Affaritaliani il testo integrale. Tasse, rottamazione, pensioni, banche... Tutti i dettagli, leggi qui - Affaritaliani pubblica la bozza (suscettibile di modifiche dell'ultima ora) che il ... affaritaliani.it scrive