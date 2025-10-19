Manovra giusta per alzare i salari Si può migliorare la Uil sta con noi?

Il segretario della Cisl Daniela Fumarola: «Con la detassazione degli accordi di produttività si incentiva anche la crescita. Proporremo sconti fiscali fino a 60.000 euro. Solidarietà al premier, la frase di Landini molto infelice». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Manovra giusta per alzare i salari. Si può migliorare, la Uil sta con noi?»

