Manovra 2026 | pensioni minime Irpef Rottamazione in 54 rate Isee e Carta Valore per i diplomati La bozza con i 137 articoli il testo integrale
Manovra 2026 - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Confermate tutte le principali misure annunciate in conferenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Argomenti simili trattati di recente
Manovra 2026, più aiuti alle famiglie e pensioni minime: nuovo bonus mamme, centri estivi e incremento degli assegni. Cosa è previsto - X Vai su X
La manovra 2026 approvata in Cdm introduce novità su pensioni, congedi parentali, Irpef e aumento del prezzo delle sigarette. - facebook.com Vai su Facebook
Aumento Pensioni 2026 in manovra: cosa cambia per minime e ordinarie? - Con l’avvicinarsi della nuova Manovra finanziaria, il tema degli aumenti delle pensioni torna al centro del dibattito politico e dell’attenzione dei cittadini. Come scrive pensionipertutti.it
Manovra 2026, le misure per i pensionati: dalle minime all'aumento dell'età dal 2027 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, le misure per i pensionati: dalle minime all'aumento dell'età dal 2027 ... Segnala tg24.sky.it
Varata la manovra 2026: ritocco per le pensioni minime, aumenta l’età dell’uscita dal lavoro, tutti i bonus - Tutte le misure - L’aliquota Irpef scende dal 35 al 33% nello scaglione di reddito annuo tra 28 mila e 50 mila euro. Lo riporta msn.com