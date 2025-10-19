Manovra 2026 nella bozza 137 articoli | rottamazione in 54 rate dal 31 luglio

È di 137 articoli, secondo la bozza che circola in queste ore, la legge di bilancio 2026. Il testo della manovra è stato approvato venerdì dal Consiglio dei ministri e, al suo interno, vengono confermate le misure annunciate nei giorni scorsi: dal taglio dell’Irpef alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Entro il 20 ottobre il testo è atteso alle Camere per l’iter di conversione. Rottamazione in 54 rate dal 31 luglio. Nella bozza della manovra, si legge che è confermata la rottamazione delle cartelle con pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali, l’ultima il 31 maggio 2025. Sono comprese le somme dichiarate ma non versate ed escluse quelle richieste a seguito di accertamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, nella bozza 137 articoli: rottamazione in 54 rate dal 31 luglio

