Manovra 2026 | ISEE più favorevole per le famiglie con innalzamento soglia prima casa | da 65mila a 91.500 euro BOZZA

Orizzontescuola.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Legge di Bilancio 2026, approvata dal Consiglio dei ministri venerdì 18 ottobre, introduce significative modifiche al calcolo dell'ISEE per favorire le famiglie proprietarie di casa e con figli a carico. Il documento da 137 articoli, che dovrà essere trasmesso al Parlamento entro lunedì 21 ottobre, destina 18,7 miliardi di euro a misure di sostegno concentrate su famiglia, riduzione delle tasse e sanità pubblica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

manovra 2026 isee pi249Manovra, dall'Irpef alla Rottamazione fino all'Isee: la bozza con tutti i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Da msn.com

manovra 2026 isee pi249Manovra 2026, dall'Irpef alla Rottamazione fino all'Isee e alla Carta Valore per i diplomati: la bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. ilmattino.it scrive

manovra 2026 isee pi249Manovra 2026, prima casa esclusa dal calcolo Isee: come funziona e l’effetto sui bonus - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, prima casa esclusa dal calcolo Isee: come funziona e l’effetto sui bonus ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2026 Isee Pi249