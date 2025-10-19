Manovra 2026 in 137 articoli | dalla rottamazione ai salari meno tassati ecco la prima bozza

Ildifforme.it | 19 ott 2025

Il governo Meloni si dice più che soddisfatto della manovra, che lo stesso ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha definito "un miracolo". Il Presidente del Consiglio si è invece detta soddisfatta perché l'esecutivo è stato in grado di utilizzare al meglio le poche risorse a disposizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra 2026 in 137 articoli dalla rottamazione ai salari meno tassati ecco la prima bozza

© Ildifforme.it - Manovra 2026 in 137 articoli: dalla rottamazione ai salari meno tassati, ecco la prima bozza

