Manovra 2026 in 137 articoli | dalla rottamazione ai salari meno tassati ecco la prima bozza

Il governo Meloni si dice più che soddisfatto della manovra, che lo stesso ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha definito "un miracolo". Il Presidente del Consiglio si è invece detta soddisfatta perché l'esecutivo è stato in grado di utilizzare al meglio le poche risorse a disposizione.

