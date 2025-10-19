Manovra 2026 ecco la Carta Valore per i neodiplomati | sarà valida per biglietti teatro e cinema abbonamenti ai quotidiani e acquisto di titoli d’accesso per musei e gallerie

La Legge di Bilancio del governo Meloni, approvata venerdì 18 ottobre in Consiglio dei ministri, delinea una strategia di bilancio da 18,7 miliardi di euro che punta su tre pilastri fondamentali: sostegno alle famiglie, riduzione delle tasse e efficientamento della spesa pubblica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Manovra 2026 - La #cartadedicataate viene rifinanziata in via UFFICIALE per altri 2 anni ;) Tutto sulla Card da 500 Euro, cliccando qui: https://insindacabili.it/carta-dedicata-a-te-ufficiale-rifinanziata-per-i-prossimi-2-anni/ - facebook.com Vai su Facebook

#Manovra2026, carta "Dedicata a te" verso la riconferma: come funziona - X Vai su X

Ecco la bozza della manovra: rottamazione in 54 rate bimestrali e “Carta Valore” - Il testo approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso: 137 articoli. Riporta repubblica.it

Manovra, i bonus e le novità per le famiglie e i genitori separati - La Legge di Bilancio 2026 mette la famiglia e la genitorialità al centro dell’agenda politica tra sgravi, bonus e misure per la natalità e i caregiver non retribuiti ... Secondo quifinanza.it

Manovra 2026: tutte le novità per le famiglie tra bonus mamme, congedi e aiuti abitativi - Tutte le misure per le famiglie nella Manovra 2026: ecco quali sono i bonus mamme, i congedi, le detrazioni e i sostegni ... greenme.it scrive