Manovra 2026 | bonus madri lavoratrici raddoppia da 40 a 60 euro mensili BOZZA

La Legge di Bilancio 2026 del governo Meloni, approvata venerdì 16 ottobre in Consiglio dei ministri, introduce importanti novità per le madri lavoratrici attraverso il potenziamento del bonus mensile che passa da 40 a 60 euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Manovra 2026, la bozza: aumentano le pensioni minime. Bonus mamma rafforzato - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026, più aiuti alle famiglie e pensioni minime: nuovo bonus mamme, centri estivi e incremento degli assegni. Cosa è previsto - X Vai su X

Manovra 2026: pensioni minime, Irpef, Rottamazione in 54 rate, Isee e Carta Valore per i diplomati. La bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Da ilmessaggero.it

Manovra 2026, tutte le misure per le famiglie: potenziati bonus mamme e congedo parentale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, tutte le misure per le famiglie: potenziati bonus mamme e congedo parentale ... tg24.sky.it scrive

Manovra 2026: tutte le novità per le famiglie tra bonus mamme, congedi e aiuti abitativi - Tutte le misure per le famiglie nella Manovra 2026: ecco quali sono i bonus mamme, i congedi, le detrazioni e i sostegni ... Scrive greenme.it