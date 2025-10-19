Manovra 137 articoli da Irpef a banche

Servizitelevideo.rai.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.20 E' di 137 articoli, dal taglio dell'Irpef alla rottamazione e alla Flat tax la Legge di Bilancio per il 2026.Il testo della Manovra è stato approvato dal Cdm venerdì. Entro il 20 ottobre è atteso alle Camere per l'inizio dell'iter di conversione. Negli articoli della bozza,vengono confermate le misure su cui si è discusso negli ultimi due mesi: dal taglio dell' Irpef per il ceto medio, al dispositivo per la nuova rottamazione fino al contributo da parte delle banche ed assicurazioni. Confermati i bonus edilizi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

manovra 137 articoli irpefManovra, dall'Irpef alla Rottamazione fino all'Isee: la bozza con tutti i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Secondo msn.com

manovra 137 articoli irpefNella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione - Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Da ansa.it

manovra 137 articoli irpefIl testo integrale della bozza della Manovra 2026: tutti i 137 articoli nel pdf - Si compone di 137 articoli e rappresenta la prima stesura della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra 137 Articoli Irpef