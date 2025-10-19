Manovra 137 articoli da Irpef a banche
19.20 E' di 137 articoli, dal taglio dell'Irpef alla rottamazione e alla Flat tax la Legge di Bilancio per il 2026.Il testo della Manovra è stato approvato dal Cdm venerdì. Entro il 20 ottobre è atteso alle Camere per l'inizio dell'iter di conversione. Negli articoli della bozza,vengono confermate le misure su cui si è discusso negli ultimi due mesi: dal taglio dell' Irpef per il ceto medio, al dispositivo per la nuova rottamazione fino al contributo da parte delle banche ed assicurazioni. Confermati i bonus edilizi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
Nella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione. Attesa in Parlamento la prossima settimana. Pacchetto famiglia e contributo banche e assicurazioni. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
? Leggi qui l'articolo: https://ilsole24ore.com/art/manovra-scontro-lega-fi-tassa-banche-nuovo-vertice-manovra-AHEP2rCD… #Manovra2026 #bilancio #banche #IlSole24Ore - X Vai su X
Manovra, dall'Irpef alla Rottamazione fino all'Isee: la bozza con tutti i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Secondo msn.com
Nella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione - Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Da ansa.it
Il testo integrale della bozza della Manovra 2026: tutti i 137 articoli nel pdf - Si compone di 137 articoli e rappresenta la prima stesura della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Come scrive corriere.it