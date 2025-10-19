Mancini pronto a tornare | in lizza per il Nottingham

Quasi un segno del destino. Nel giorno in cui la Sampdoria cambia allenatore (esonerato Massimo Donati con la squadra in fondo alla classifica di B, arriva Salvatore Foti ex vice di Mourinho alla Roma), gira la voce di un Roberto Mancini di ritorno sulla panchina di un club. L’ex Ct azzurro, come anticipato dal Telegraph e confermato da altre fonti inglesi, è tra i candidati alla successione di Ange Postecoglu, esonerato ieri dal Nottingham Forest dopo la sconfitta casalinga contro il Chelsea. Mancini avrebbe dato la sua disponibilità per un ritorno in Premier League (aveva allenato il City dal 2009 al 2013) e nei giorni scorsi aveva confidato agli amici, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani del Regno Unito, di essere in lizza per sostituire Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mancini pronto a tornare: in lizza per il Nottingham

