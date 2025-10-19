Mancini Nottingham Forest | è arrivata la decisione finale! Sarà il nuovo allenatore degli inglesi? Scelta fatta cos’è successo nelle ultime ore
Mancini Nottingham Forest: la decisione finale sull’allenatore! Sarà il nuovo tecnico del club inglese? Cos’è successo dopo i contatti delle ultime ore. Fumata nera, la pista si raffredda. Roberto Mancini non sarà il nuovo allenatore del Nottingham Forest. Nonostante i contatti e le trattative delle ultime 24 ore, l’accordo tra il club inglese e l’ex Commissario Tecnico della Nazionale non è stato raggiunto. A confermare la rottura è l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Niente accordo: Mancini resta sul mercato. Dopo l’esonero di Ange Postecoglou, il nome di Mancini era entrato con prepotenza nella shortlist del Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
