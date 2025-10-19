Mancini Nottingham Forest accordo possibile? L’indiscrezione

Mancini Nottingham Forest, salta la trattativa: nessun accordo tra le parti. Per il tecnico jesino si allontana il ritorno in Premier League Sfuma definitivamente l’ipotesi Mancini Nottingham Forest. Dopo giorni di contatti e indiscrezioni, è arrivata la conferma: Roberto Mancini non sarà il nuovo allenatore del club inglese. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mancini nottingham forest accordoMancini Nottingham Forest, accordo possibile? L’indiscrezione - Per il tecnico jesino si allontana il ritorno in Premier League Sfuma definitivamente l’ipotesi Mancini Nottingham Forest. Riporta calcionews24.com

mancini nottingham forest accordoMancini rifiuta il Nottingham Forest: è un'opzione per la Juve? - Roberto Mancini ha rifiutato l'offerta del Nottingham Forest: il suo nome è circolato anche intorno alla Juve. Secondo ilbianconero.com

mancini nottingham forest accordoRoberto Mancini vicino alla panchina del Nottingham Forest: contatto, dopo l’esonero di Postecoglou - Roberto Mancini è stato contattato dal Nottingham Forest dopo l'esonero di Ange Postecoglou a seguito della sconfitta casalinga per 3- Secondo fanpage.it

