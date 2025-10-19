Manchester United tabù sfatato Al Liverpool non basta Chiesa

Il Manchester United trionfa ad Anfield: Amorim firma l’impresa contro il Liverpool. Una vittoria importante per i ‘Red Devils’. Il Manchester United torna a sorridere con una vittoria dal sapore storico: i Red Devils espugnano Anfield battendo il Liverpool per 2-1, un risultato che mancava addirittura dal 2016. È il successo più prestigioso dell’era Rúben . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester United, tabù sfatato. Al Liverpool non basta Chiesa

