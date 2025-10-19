Centinaia, forse migliaia di donne andaluse non sono mai state avvisate dei risultati sospetti delle loro mammografie. Tanto da aver scoperto solo dopo anni di avere un tumore al seno in fase avanzata. Quello che sembrava un errore tecnico si è rivelato un colossale fallimento istituzionale, che oggi travolge la Junta de Andalucía, governata dal Partido Popular (PP), il partito di centrodestra che guida la regione dal 2019 con il presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. La vicenda è esplosa come una bomba politica e sanitaria, portando alle dimissioni della consigliera alla Salute e Consumo, Rocío Hernández, e scatenando accuse di negligenza, opacità e tagli sistematici alla sanità pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mammografie “dubbie” ma donne mai ricontattate: lo scandalo degli screening oncologici travolge l’Andalusia