Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 20 ottobre in Emilia Romagna
Domani, 20 ottobre, una perturbazione atlantica porterà piogge su Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per l’Emilia-Romagna, con rischio di rovesci e venti forti tra Bologna, Modena e Ferrara. Temperature in calo al Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
+++ ALLERTA METEO, L'AERONAUTICA AVVERTE: "DA DOMANI FORTE MALTEMPO IN UNA REGIONE" +++ - X Vai su X
Maltempo, in arrivo tre cicloni sull'Italia: scatta l'allerta - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 ottobre in Emilia Romagna - Il meteo di domani, lunedì 20 ottobre, segnerà un cambio di scenario sull’Italia, con il ritorno delle correnti atlantiche e l’arrivo di una nuova perturbazione, la quarta del mese. Scrive fanpage.it
Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. Scrive meteo.it
Meteo, allerta arancione e gialla il 17 ottobre 2025 in Italia: le regioni a rischio - Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con una duplice allerta meteo arancione e gialla per il 17 ottobre 2025. Si legge su meteo.it