Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 20 ottobre in Emilia Romagna

Domani, 20 ottobre, una perturbazione atlantica porterà piogge su Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per l’Emilia-Romagna, con rischio di rovesci e venti forti tra Bologna, Modena e Ferrara. Temperature in calo al Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it