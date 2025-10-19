Malore improvviso uomo collassa in strada | è in gravi condizioni

Sono apparse subito le gravi le condizioni dell'uomo di 50 anni che, attorno all'una della notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, è stato colpito da un malore mentre passeggiava lungo via Iseo a Erbusco.L’uomo si è sentito male all'improvviso: accasciandosi davanti agli occhi delle persone. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La comunità di #Centuripe, in provincia di Enna, è sconvolta dalla scomparsa del piccolo Agatino, colpito da un #malore improvviso mentre giocava. Il sindaco proclama il #lutto cittadino Vai su Facebook

#Cronaca Malore improvviso muore a 54 anni Angelo Di Maria assessore a San Mauro nel Cilento - X Vai su X

Malore improvviso in strada: si accascia sul marciapiede e muore - I soccorritori sono intervenuti nel punto in cui l'uomo si è accasciato sul marciapiede, all'incrocio con via Montebello. Scrive ilrestodelcarlino.it

Paura in un centro commerciale: colto da malore viene salvato da un'addetta alle pulizie - Colto da un improvviso e violento malore un uomo è caduto a terra ed è stato soccorso e salvato ... Riporta ilmessaggero.it

Malore improvviso nel centro commerciale: 62enne si accascia e muore - Tragedia improvvisa in mattinata all’interno del centro commerciale Arcade Conad di Melpignano (Lecce), dove un uomo è morto a causa di un malore fatale. Si legge su corriereadriatico.it