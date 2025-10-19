La Sicilia è quella regione dove un paziente si può allontanare da un Pronto Soccorso di Palermo, ed essere ritrovato -cadavere- dopo 10 giorni, all’interno dello stesso ospedale, in un locale abbandonato. E ‘ la regione dove una malata di cancro aspetta 8 mesi gli esiti di un esame istologico, e quando arrivano è troppo tardi: le metastasi sono ormai troppo avanzate e le cure diventano inutili. La malasanità uccide in silenzio: e in questi giorni la contabilità del dolore ha un nuovo, tragico bilancio. Maria Cristina Gallo, 56 anni, professoressa di Mazara del Vallo, è morta di cancro; la sua denuncia pubblica sui ritardi dei referti istologici dell’Asp di Trapani aveva acceso i riflettori su un problema enorme, con più di tremila pazienti che hanno atteso inutilmente per mesi i risultati dei propri esami, più di 300 casi di tumori scoperti tardivamente, altre due morti sospette e un’inchiesta della Procura (diciannove tra medici e dirigenti dell’ASP indagati) scaturita proprio dalla sua denuncia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Malasanità: la Sicilia che abbandona i suoi malati