Màkari su Rai 1 la quarta stagione della serie tratta da Gaetano Savatteri

Claudio Gioè torna nei panni di Saverio Lamanna, alle prese con nuovi casi e caos sentimentale tra Suleima, Michela e la giovane Arianna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Màkari, su Rai 1 la quarta stagione della serie tratta da Gaetano Savatteri

Scopri altri approfondimenti

Cari lettori, nel mentre che la cara Lady Whistledown finisce di prepararsi per la tanto attesa quarta stagione di questa imperdibile serie, vi scriviamo per ricordare del nostro amore passato: il giovane Mr. Colin Bridgerton Ricordate quando scomparì per 4 mesi - facebook.com Vai su Facebook

Màkari 4 dal 19 ottobre su Rai 1: nuova “figlia” per Saverio Lamanna e ritorni inattesi - Da domenica 19 ottobre su Rai 1 Màkari 4: quattro prime serate tra nuovi casi e una sorpresa per Saverio, l’adolescente Arianna. Lo riporta atomheartmagazine.com

TIM Summer Hits, stasera su Rai 1: la quarta puntata la scaletta e i cantanti che si esibiranno - Torna la musica di TIM Summer Hits: Carlo Conti e Andrea Delogu presentano i grandi artisti della quarta serata, in diretta da Piazza del Popolo su Rai 1, Rai Radio 2 e RaiPlay. Come scrive movieplayer.it