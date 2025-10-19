Makari 4 | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Makari 4: trama, cast, quante puntate, attori, episodi, streaming quarta stagione Rai 1. Makari 4 è la quarta stagione della popolare fiction che torna in prima serata su Rai 1 dal 19 ottobre 2025. La serie porta la firma dei registi Monica Vullo e Riccardo Mosca. Ritroveremo i personaggi e gli attori più amati, a cominciare da Claudio Gioè, ma ci saranno anche tante new entry. Scopriamo insieme tutte le informazioni su Makari 4. Trama. In questa quarta stagione il giornalista e investigatore Saverio (Claudio Gioè), spalleggiato dal simpaticissimo Piccionello (Domenico Centamore), non resiste alla tentazione di ficcare il naso nelle indagini della polizia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Makari 4: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Altre letture consigliate

Mentre #makari sta per tornare su #Rai1 con la 4^ stagione, per vedere #ImmaTataranni dovremmo attendere un po'. #vanessascalera e tutto il cast sono infatti attualmente impegnati sul set della serie, e le riprese dovrebbero protrarsi fino a metà ottobre. I nu - facebook.com Vai su Facebook

Makari 4: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione - Makari 4: trama, cast, quante puntate, attori, episodi, streaming della quarta stagione in onda su Rai 1 dal 19 ottobre 2025 alle 21. Si legge su tpi.it

Màkari 4, anticipazioni prima puntata di domenica 19 ottobre 2025 - Anticipazioni della prima puntata di Màkari 4 di domenica 19 ottobre 2025. Segnala davidemaggio.it

Makari 4, via alla nuova stagione: trama, anticipazioni, nuovi personaggi e luoghi delle riprese - Con Claudio Gioè nel ruolo del giornalista e investigatore Saverio Lamanna, la stagione è composta da quattro prime serata per ... Segnala corrieredellumbria.it