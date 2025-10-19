Màkari 4 | stasera in prima serata su Rai 1 comincia la quarta stagione della serie con Claudio Gioè dalla Sicilia con amore
A partire da questa sera, lo scrittore di gialli Saverio Lamanna torna a farci compagnia insieme all'amico fidato Peppe Piccionello. Su Rai 1 in prima serata, va infatti in onda la prima puntata della quarta stagione di Màkari, con Claudio Gioè e Domenico Centamore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ben Leonberg e Kari Fischer sono arrivati ad Alice nella Città ? Stasera alle 21:30 all’Auditorium Conciliazione la proiezione di , film di apertura del Festival ? Aquista i biglietti sul nostro sito o nel link in bio Vai su Facebook
Màkari 4: stasera in prima serata su Rai 1 comincia la quarta stagione della serie con Claudio Gioè dalla Sicilia con amore - A partire da questa sera, lo scrittore di gialli Saverio Lamanna torna a farci compagnia insieme all'amico fidato Peppe Piccionello. comingsoon.it scrive
Makari 4 stasera su Rai 1: anticipazioni prima puntata del 19 ottobre - Makari 4 debutta stasera 19 ottobre su Rai 1: anticipazioni, trama, cast e tutto sulla prima puntata “Ferragosto è capo d’inverno” con Claudio Gioè. Riporta lifestyleblog.it
Màkari 4, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni - La prima puntata della quarta stagione di “Màkari 4” va in onda domenica 19 ottobre 2025, dalle 21. Si legge su today.it