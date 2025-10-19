Màkari 4 | stasera in prima serata su Rai 1 comincia la quarta stagione della serie con Claudio Gioè dalla Sicilia con amore

Comingsoon.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da questa sera, lo scrittore di gialli Saverio Lamanna torna a farci compagnia insieme all'amico fidato Peppe Piccionello. Su Rai 1 in prima serata, va infatti in onda la prima puntata della quarta stagione di Màkari, con Claudio Gioè e Domenico Centamore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

