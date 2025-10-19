Màkari 4 recensione | l’ombra della paternità incombe su Saverio Lamanna

Torna su Rai 1 la serie con Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. Il primo dei quattro episodi introduce già una novità dall'effetto deflagrante per Saverio. Si torna a Màkari ed è come rientrare in una casa che profuma di sale e zagara. La quarta stagione della serie con Claudio Gioè debutta su Rai 1 con Ferragosto è capo d'inverno e ribadisce la formula che l'ha resa un piccolo cult: giallo, ironia e leggere malinconie che hanno la Sicilia come orizzonte. È un rientro convinto e convincente, quello di stasera: la regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca orchestra una puntata d'apertura scorrevole, che gioca con i rimandi della memoria e, soprattutto, apre nuove traiettorie per Saverio Lamanna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

