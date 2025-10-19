Makari 4 | quante puntate durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Makari 4, la serie in onda su Rai 1 a partire dal 19 ottobre 2025? Appuntamento in prima visione alle ore 21.30 per quattro puntate, ogni domenica in prima serata. La prima domenica 19 ottobre 2025; la quarta e ultima domenica 9 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: 19 ottobre 2025. Seconda puntata: 26 ottobre 2025. Terza puntata: 2 novembre 2025. Quarta puntata: 9 novembre 2025. Durata. Ma quanto dura ( durata ) ogni puntata di Makari? Appuntamento su Rai 1 in prima visione ogni domenica alle ore 21.

