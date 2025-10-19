Claudio Gioè torna su Rai Uno con la serie di successo Makari 4. Nuove indagini, intrighi e sorprese attendono Saverio Lamanna che ci porterà, ancora una volta, fra i paesaggi splendidi della Sicilia per risolvere i suoi casi. Quando inizia Makari 4 e puntate. Dopo una lunga attesa, i fan di Makari potranno scoprire cosa succederà nella vita – professionale e privata – di Saverio Lamanna interpretato da Claudio Gioè. L’appuntamento con i nuovi episodi della quarta stagione di Makari è per domenica 19 ottobre alle 21.30 su Rai Uno. Anche questa volta saranno tanti i colpi di scena e gli approfondimenti per conoscere qualcosa di più sul protagonista della serie che ha conquistato il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Makari 4, new entry, anticipazioni e quando vederla