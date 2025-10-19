Makari 4 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata
. Questa sera, 19 ottobre 2025, va in onda in prima visione su Rai 1 alle ore 21.30 la prima puntata di Makari 4, la serie con protagonista Saverio Lamanna. Appuntamento per quattro domeniche con Claudio Gioè e tanti altri amati attori. Ecco le anticipazioni di stasera. Anticipazioni e trama. Saverio (Claudio Gioè) e Piccionello (Domenico Centamore) sono sempre collaborativi con la polizia nelle indagini. Quando tutto sembra scorrere nella norma, però, Suleima (Ester Pantano) si allontana da Macari per lavoro, mentre nella vita di Saverio si riavvicina Michela (Serena Iansiti), che porta con i sé i vecchi tormenti passionali. 🔗 Leggi su Tpi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lamanna e Piccionello vi aspettano da questa sera su Rai1 con la quarta stagione di #Makari, la fortunata fiction targata #Palomar! Leggi tutte le anticipazioni qui https://goo.su/RXz1x - facebook.com Vai su Facebook
Makari 4, la conferenza in diretta: “La vita di Saverio sarà stravolta”. Tutte le anticipazioni sulla nuova stagione • Claudio Gioè torna nei panni di Saverio Lamanna nella quarta stagione di Makàri. Le anticipazioni rivelano grandi novità. - X Vai su X
Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata - Makari 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in onda su Rai 1 il 19 ottobre 2025 alle ore 21. Riporta tpi.it
Makari 4: cast, trama e anticipazioni della nuova stagione della fiction con Claudio Gioè - Debutta questa sera, domenica 19 ottobre, la quarta stagione di Màkari, la fiction con Claudio Gioè nel ruolo dell’improbabile giornalista- Riporta fanpage.it
La prima puntata di “Màkari 4”: Saverio Lamanna scopre di avere una figlia adolescente - Si tratta dell’amante della vittima, che sparì proprio dopo la morte di Filippo. Lo riporta iodonna.it