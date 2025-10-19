Makari 4 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

. Questa sera, 19 ottobre 2025, va in onda in prima visione su Rai 1 alle ore 21.30 la prima puntata di Makari 4, la serie con protagonista Saverio Lamanna. Appuntamento per quattro domeniche con Claudio Gioè e tanti altri amati attori. Ecco le anticipazioni di stasera. Anticipazioni e trama. Saverio (Claudio Gioè) e Piccionello (Domenico Centamore) sono sempre collaborativi con la polizia nelle indagini. Quando tutto sembra scorrere nella norma, però, Suleima (Ester Pantano) si allontana da Macari per lavoro, mentre nella vita di Saverio si riavvicina Michela (Serena Iansiti), che porta con i sé i vecchi tormenti passionali. 🔗 Leggi su Tpi.it

