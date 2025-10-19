MAKARI 4 | LAMANNA DIVISO TRA 2 DONNE E NUOVE INDAGINI LE TRAME DELLE 4 PUNTATE

Una quarta stagione che promette di essere indimenticabile quella di Màkari, a partire da domenica 19 ottobre in prima serata Rai 1. Quattro nuove prime serate per la serie di successo tratta dai testi di Gaetano Savatteri che, per la quarta volta, immergono il pubblico nella magnifica cornice mozzafiato della Sicilia per vivere le avventure dello scrittore di gialli Saverio Lamanna. Spalleggiato, come sempre, dal simpaticissimo Piccionello, Saverio non resiste alla tentazione di ficcare il naso nelle indagini della polizia, anche se a metterlo alla prova non saranno solo enigmi e misteri. Non appena Suleima si allontana da Màkari per dare una svolta alla carriera, Michela ricompare all’orizzonte, e chissà se le vibrazioni amorose della precedente stagione sono davvero del tutto sopite. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MAKARI 4: LAMANNA DIVISO TRA 2 DONNE E NUOVE INDAGINI. LE TRAME DELLE 4 PUNTATE

