MAKARI 4 | LAMANNA DIVISO TRA 2 DONNE E NUOVE INDAGINI LE TRAME DELLE 4 PUNTATE

Bubinoblog | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una quarta stagione che promette di essere indimenticabile quella di Màkari, a partire da domenica 19 ottobre in prima serata Rai 1. Quattro nuove prime serate per la serie di successo tratta dai testi di Gaetano Savatteri che, per la quarta volta, immergono il pubblico nella magnifica cornice mozzafiato della Sicilia per vivere le avventure dello scrittore di gialli Saverio Lamanna. Spalleggiato, come sempre, dal simpaticissimo Piccionello, Saverio non resiste alla tentazione di ficcare il naso nelle indagini della polizia, anche se a metterlo alla prova non saranno solo enigmi e misteri. Non appena Suleima si allontana da Màkari per dare una svolta alla carriera, Michela ricompare all’orizzonte, e chissà se le vibrazioni amorose della precedente stagione sono davvero del tutto sopite. 🔗 Leggi su Bubinoblog

makari 4 lamanna diviso tra 2 donne e nuove indagini le trame delle 4 puntate

© Bubinoblog - MAKARI 4: LAMANNA DIVISO TRA 2 DONNE E NUOVE INDAGINI. LE TRAME DELLE 4 PUNTATE

Scopri altri approfondimenti

makari 4 lamanna divisoLa prima puntata di “Màkari 4”: Saverio Lamanna scopre di avere una figlia adolescente - Si tratta dell’amante della vittima, che sparì proprio dopo la morte di Filippo. Segnala iodonna.it

makari 4 lamanna divisoDal cast ai triangoli amorosi, tutte le novità di Makari 4: "La vita di Lamanna stravolta" - Ecco alcune anticipazioni della quarta stagione della celebre fiction in onda su Raiuno da domenica 19 ottobre. Secondo balarm.it

makari 4 lamanna divisoMakari 4, via alla nuova stagione: trama, anticipazioni, nuovi personaggi e luoghi delle riprese - Con Claudio Gioè nel ruolo del giornalista e investigatore Saverio Lamanna, la stagione è composta da quattro prime serata per ... Secondo corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Makari 4 Lamanna Diviso