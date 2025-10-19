Makari 4 il cast | attori e personaggi della serie su Rai 1
. Qual è il cast di Makari 4? Appuntamento su Rai 1 con la quarta stagione della popolare fiction con Claudio Gioè ogni domenica dal 19 ottobre 2025 per quattro puntate. Nel cast tante conferme ma anche volti nuovi. I protagonisti sono Claudio Gioè ed Ester Pantano, ma nel cast troviamo anche Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini, Giovanna Rosace e Tuccio Musumeci. Firmano le sceneggiature Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli. La regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca. 🔗 Leggi su Tpi.it
