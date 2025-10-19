Makari 4 | cast trama e anticipazioni della nuova stagione della fiction con Claudio Gioè

Debutta questa sera, domenica 19 ottobre, la quarta stagione di Màkari, la fiction con Claudio Gioè nel ruolo dell’improbabile giornalista-detective Saverio Lamanna. Questa edizione introduce una novità sul piano personale del protagonista, che dovrà fare i conti con cambiamenti sentimentali che alterano i consueti equilibri del suo mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Dal cast ai triangoli amorosi, tutte le novità di Makari 4: "La vita di Lamanna stravolta". Ecco alcune anticipazioni. ' Vai su Facebook

Makari torna su Rai Uno con la 4° stagione: un nuovo arrivo nel cast cambierà tutta la trama • Makari sta per tornare: la quarta stagione della serie ambientata nei meravigliosi paesaggi della Sicilia sarà agitata da una new entry che farà molto parlare… - X Vai su X

La prima puntata di “Màkari 4”: Saverio Lamanna scopre di avere una figlia adolescente - Si tratta dell’amante della vittima, che sparì proprio dopo la morte di Filippo. Si legge su iodonna.it

Makari 4 torna su Rai1 con Claudio Gioè: data di inizio, cast, trama e anticipazioni della quarta stagione - Tutto pronto per Makari 4, la serie tv campione d'ascolti con Claudio Gioè trasmessa su Rai1: trama, cast e anticipazioni. superguidatv.it scrive

Makari 4, via alla nuova stagione: trama, anticipazioni, nuovi personaggi e luoghi delle riprese - Con Claudio Gioè nel ruolo del giornalista e investigatore Saverio Lamanna, la stagione è composta da quattro prime serata per ... Riporta corrieredellumbria.it