Makari 4 | cast trama e anticipazioni della nuova stagione della fiction con Claudio Gioè

Debutta questa sera, domenica 19 ottobre, la quarta stagione di Màkari, la fiction con Claudio Gioè nel ruolo dell’improbabile giornalista-detective Saverio Lamanna. Questa edizione introduce una novità sul piano personale del protagonista, che dovrà fare i conti con cambiamenti sentimentali che alterano i consueti equilibri del suo mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

makari 4 cast tramaLa prima puntata di “Màkari 4”: Saverio Lamanna scopre di avere una figlia adolescente - Si tratta dell’amante della vittima, che sparì proprio dopo la morte di Filippo. Si legge su iodonna.it

makari 4 cast tramaMakari 4 torna su Rai1 con Claudio Gioè: data di inizio, cast, trama e anticipazioni della quarta stagione - Tutto pronto per Makari 4, la serie tv campione d'ascolti con Claudio Gioè trasmessa su Rai1: trama, cast e anticipazioni. superguidatv.it scrive

makari 4 cast tramaMakari 4, via alla nuova stagione: trama, anticipazioni, nuovi personaggi e luoghi delle riprese - Con Claudio Gioè nel ruolo del giornalista e investigatore Saverio Lamanna, la stagione è composta da quattro prime serata per ... Riporta corrieredellumbria.it

