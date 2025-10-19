Màkari 4 anticipazioni seconda puntata di domenica 26 ottobre 2025
Salverio Lamanna (Claudio Gioè) non ha imparato molto dagli errori del passato e continua a tenere per sé “piccoli” segreti destinati a causargli enormi problemi. Nella quarta stagione di Màkari, ad esempio, decide di tenere nascosto alla fidanzata Suleima (Ester Pantano) l’arrivo della giovane Arianna (Giovanna Rosace) nella sua casa e nella sua vita, cosa che ovviamente gli si ritorcerà contro. Inoltre, nella puntata di domenica prossima, a Màkari farà il suo ritorno Giulio (Eugenio Franceschini), ex fidanzato di Suleima che nel corso della terza stagione ha macchinato per allontanarla dal giornalista, poiché ancora innamorato di lei: il suo arrivo preannuncia altri guai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondisci con queste news
