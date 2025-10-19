L’estate è finita ma su Rai 1 continuerà a vivere, nonostante tutto, con la nuova stagione di Màkari, al via questa sera dopo Affari Tuoi e ambientata come sempre in una Sicilia assolata che, nonostante i tanti drammi che la affliggono, sembra un bozzolo etereo e fuori dal tempo. Protagonista indiscusso delle nuove quattro puntate il Saverio Lamanna di Claudio Gioè, con accanto l’immancabile Peppe Piccionello (Domenico Centamore), che lo aiuterà nelle indagini e gli farà da spalla nella sua complicata vita privata. La prima puntata di questa sera è tratta dall’omonimo racconto di Gaetano Savatteri e vede accanto al cast fisso – composto da Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr e l’esordiente Giovanna Rosace – anche Gabriele Greco, Paola De Crescenzo, Cocò Gullotta, Settimo Palazzo e Maria Maurigi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Màkari 4, anticipazioni prima puntata di domenica 19 ottobre 2025