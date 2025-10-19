Mainoo Juve | si va in questa direzione in vista di gennaio Il gioiello classe 2005 ha un pensiero chiaro sul suo futuro rivelazione che non lascia dubbi
Mainoo Juve: ecco la direzione sul suo futuro in vista di gennaio. Il classe 2005 ha un’idea chiara, ecco cosa potrebbe succedere. Un gioiello ai margini, una pista che torna prepotentemente d’attualità. Il futuro di Kobbie Mainoo al Manchester United è un rebus, e il Napoli resta alla finestra, pronto a cogliere l’occasione. A confermare l’interesse degli azzurri e la delicata situazione del giocatore è l’esperto di mercato Fabrizio Romano. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SULLA PREMIER LEAGUE Un “pallino” del Napoli. « Per Mainoo c’è stato un grande interessamento in estate. È un pallino del Napoli », ha dichiarato Romano, sottolineando come il club partenopeo non abbia mai smesso di pensare al giovane talento inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
