Mainoo Juve Amorim allo scoperto sul suo futuro | si apre questo scenario in vista delle prossime sessioni di calciomercato
Mainoo Juve, Amorim parla del centrocampista: cerca di blindarlo ma ammette il malcontento per lo scarso utilizzo, i bianconeri alla finestra. Un nome che stuzzica la fantasia, un talento purissimo che alla Juventus farebbe comodissimo, e una situazione ambientale che potrebbe favorire l’assalto. La pista che porta a Kobbie Mainoo torna prepotentemente di moda per il calciomercato Juve. A riaccendere le speranze bianconere sono le parole, quasi sibilline, dell’allenatore del Manchester United, Rúben Amorim, che in conferenza stampa ha ammesso le difficoltà nel gestire un giocatore scontento per lo scarso utilizzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
DALL'INGHILTERRA - Non solo Napoli, su Mainoo ci sono anche Juventus e tre club inglesi https://ift.tt/WOqPZYA - X Vai su X
Mainoo-Juve, Romano fa chiarezza Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha parlato del centrocampista dello United accostato ai bianconeri: al momento nessuna trattativa reale, solo una situazione monitorata. Tutto dipenderà dalle scelte del club i - facebook.com Vai su Facebook
Mainoo Juventus, la situazione potrebbe sbloccarsi a gennaio: l’Italia lo attira ma questa rivale è davanti a tutte. Il punto - Mainoo Juventus, la situazione potrebbe sbloccarsi a gennaio: gli aggiornamenti sul calciatore accostato ai bianconeri Un talento ai margini, un futuro tutto da scrivere. Scrive juventusnews24.com
Mainoo Juve: possibile addio al Manchester United a gennaio. In programma un incontro col club inglese, sirene di mezza Europa attente alla situazione. Ultimissimi aggiornamenti - Mainoo Juve: potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio, previsto un confronto con il club inglese. Riporta juventusnews24.com