Mainoo Juve Amorim allo scoperto sul suo futuro | si apre questo scenario in vista delle prossime sessioni di calciomercato

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mainoo Juve, Amorim parla del centrocampista: cerca di blindarlo ma ammette il malcontento per lo scarso utilizzo, i bianconeri alla finestra. Un nome che stuzzica la fantasia, un talento purissimo che alla  Juventus  farebbe comodissimo, e una situazione ambientale che potrebbe favorire l’assalto. La pista che porta a  Kobbie Mainoo  torna prepotentemente di moda per il  calciomercato Juve. A riaccendere le speranze bianconere sono le parole, quasi sibilline, dell’allenatore del  Manchester United,  Rúben Amorim, che in conferenza stampa ha ammesso le difficoltà nel gestire un giocatore scontento per lo scarso utilizzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

