Mai tante risorse alla Regione siciliana da un governo Per Musumeci Sud prioritario nella manovra

«Il Sud, all’interno della manovra, continua a essere prioritario nel programma di governo. Penso che in questo momento per la Sicilia, per il Mezzogiorno, non ci sia un problema di risorse finanziarie: da un lato il Pnrr, dall’altro la Zes Unica e l’Fsc, i fondi per la coesione. Mai la Regione siciliana ha avuto dal governo centrale tante risorse, tanti miliardi ». L’ha detto a Catania il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Mai tante risorse alla Regione siciliana da un governo". Per Musumeci "Sud prioritario nella manovra"

Argomenti simili trattati di recente

“Ostia e il X Muncipio meritano di più” Oggi ad Ostia il convegno “Dialoghi per il X Municipio”, dedicato al programma di Fratelli d’Italia per il territorio- territorio in cui vivo con la mia famiglia, ho insegnato e conosciuto le tante risorse e necessità- su cui anche l Vai su Facebook

"Mai tante risorse alla Regione siciliana da un governo". Per Musumeci "Sud prioritario nella manovra" - La Sicilia non si limiti a piangere ma faccia prevenzione, ha aggiunto il ministro per la Protezione civile e politiche del Mare, a Catania per la giornata conclusiva della manifestazione di FdI, 'Pat ... Riporta msn.com

La Regione Siciliana tra manovra quater e tesoretto ritrovato: bravi a risparmiare o incapaci a spendere? - La pagella economica del governo della Regione Siciliana: la finanza pubblica tra la quarta modifica al bilancio e un avanzo ritrovato. Come scrive meridionews.it

Regione, in Sicilia speso 30% risorse del Pnrr a disposizione - In riferimento ai dati sull'attuazione del Pnrr in Sicilia, Palazzo d'Orléans precisa che ad oggi sul sistema informativo Re. Come scrive ansa.it