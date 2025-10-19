Mai tante risorse alla Regione siciliana da un governo Per Musumeci Sud prioritario nella manovra

«Il Sud, all’interno della manovra, continua a essere prioritario nel programma di governo. Penso che in questo momento per la Sicilia, per il Mezzogiorno, non ci sia un problema di risorse finanziarie: da un lato il Pnrr, dall’altro la Zes Unica e l’Fsc, i fondi per la coesione. Mai la Regione siciliana ha avuto dal governo centrale tante risorse, tanti miliardi ». L’ha detto a Catania il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tante risorse regione siciliana"Mai tante risorse alla Regione siciliana da un governo". Per Musumeci "Sud prioritario nella manovra" - La Sicilia non si limiti a piangere ma faccia prevenzione, ha aggiunto il ministro per la Protezione civile e politiche del Mare, a Catania per la giornata conclusiva della manifestazione di FdI, 'Pat ... Riporta msn.com

