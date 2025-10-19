Mai dire Blackout | Trump | stop al petrolio russo dell’India
Crollano le forniture di rame, mercato in deficit. Trump annuncia: l’India non comprerà più petrolio russo. Bruxelles mette i dazi sull’acciaio, Bruegel frena. Cina e India litigano per l’acqua del Tibet. 🔗 Leggi su Laverita.info
#VoceEDelizia 6/10 “Noi due siamo un paese sotto embargo, che vive di parentesi e silenzi, di blackout, sì che quando la luce poi ritorna, noi ci si è già dimenticati cosa dire.” Elisa Biagini Art Hope Gangloff - X Vai su X
Tgr Rai Lombardia. . All'Idroscalo la cerimonia di chiusura della Protezione Civile 1400 volontari dei comuni della città metropolitana di Milano si sono esercitati simulando varie emergenza, dal crollo di una diga ai blackout Laura Troja - facebook.com Vai su Facebook
Hamas dice ‘sì’ al piano, Trump: “Ora stop alle bombe”. Meloni: “Pieno sostegno” - "Israele deve cessare immediatamente i bombardamenti su Gaza": dopo il sì di Hamas al suo piano per la pace, Trump manda un messaggio chiaro a Netanyahu ... Secondo dire.it
Russia Nears Victory: Zelensky Pleads with Trump to Stop Russia’s Attack| Kyiv in Complete Blackout - Ukraine is reeling after Russia launched a devastating assault, leaving Kyiv and other key regions in darkness. Si legge su oneindia.com
Trump ai leader europei, stop all' acquisto petrolio russo - Donald Trump ha detto ai leader europei che l'Europa deve smettere di acquistare petrolio russo che, a suo dire, sta aiutando Mosca a finanziare la sua guerra contro l'Ucraina: lo riferisce la Reuters ... Lo riporta ansa.it