Maglia e uncinetto mania | ci vediamo al knitting bar

N on è un revival, né nostalgia e neppure una moda. Ma un bisogno e un cambiamento culturale. Millennial e Gen Z, i giovani più connessi della storia, scelgono sempre più spesso hobby creativi, attività manuali e analogiche. Lontano da schermi e notifiche. Il “grannycore” (lo stile della nonna) ha centinaia di milioni di visualizzazioni sui social, ma aumentano esponenzialmente le iniziative nella vita reale, con corsi di ogni tipo: dall’uncinetto alla ceramica e all’oreficeria, passando per bricolage, pasticceria, decoupage, giardinaggio, latte art (per fare i disegni sui cappuccini), creazione di mandala e scrapbook (il vecchio collage). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Maglia e uncinetto mania: ci vediamo al knitting bar

