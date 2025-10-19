Magazine gioco da tavolo mondiale made in Imola La Corea ha creduto in noi

Imola, 19 ottobre 2025 – Un gioco da tavolo made in Imola, migliorato in Corea e da presentare in Germania. Si tratta di ‘Magazine’, ideato dal trio imolese composto da Andrea e Lorenzo Martini assieme ad Alessandro Zappi, pubblicato dalla casa editrice coreana Mandoo Games e pronto a sbarcare alla Fiera Mondiale del Gioco di Essen, da mercoledì a sabato. E dire che tutto arriva da un’idea di Andrea Martini in periodo Covid. Andrea, la settimana prossima Magazine farà il suo debutto alla Fiera Mondiale del Gioco di Essen, il più rilevante appuntamento internazionale del settore. Come vi sentite? “Siamo curiosi di scoprire cosa succede, questa fiera è una sorta di fashion week per i giocatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Magazine, gioco da tavolo mondiale made in Imola. “La Corea ha creduto in noi”

