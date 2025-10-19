Maestri del Lavoro di Como e Lecco | eletti i nuovi vertici

Leccotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta sabato 18 ottobre presso la cooperativa sociale Noivoiloro di Erba l'assemblea straordinaria dei Maestri del Lavoro delle province di Como e Lecco. Una giornata intensa che ha visto il rinnovo delle cariche sociali e la celebrazione dei traguardi raggiunti dall'organizzazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

maestri lavoro como leccoMaestri del Lavoro di Como e Lecco: eletti i nuovi vertici - L'assemblea straordinaria del 18 ottobre ha rinnovato le cariche sociali e celebrato 25 anni di impegno per alcuni membri storici ... Scrive leccotoday.it

maestri lavoro como leccoMaestri del Lavoro di Como e Lecco: rinnovate le cariche sociali - Il 18 ottobre assemblea straordinaria e festa annuale del Consolato Eletti i componenti degli organi sociali per il quadriennio 2026/29 ERBA – I Maestri e le Maestre del Consolato di Como e di Lecco s ... Secondo msn.com

maestri lavoro como leccoMaestra del lavoro. Premiata da Mattarella:: "Una grande emozione" - Ha ricevuto il titolo già il 1° maggio, poi scelta dal Quirinale per sorteggio. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Maestri Lavoro Como Lecco