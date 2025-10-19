Macron X Ducati | la prima linea sportiva dedicata al padel

Le due aziende bolognesi danno vita ad una collezione unica capace di unire il know-how tecnico di Macron con lo stile inconfondibile di Ducati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Macron X Ducati: la prima linea sportiva dedicata al padel

Approfondisci con queste news

“Born to Perform” è la prima capsule collection firmata Ducati e Macron, frutto del know-how delle due eccellenze bolognesi nei rispettivi settori. La linea comprende capi e accessori dedicati al padel e al tempo libero: due racchette top di gamma, t-shirt, pantal - facebook.com Vai su Facebook

Ducati e Macron insieme per una capsule Collection. Linea dedicata al padel con racchette e abbigliamento #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X

Macron X Ducati: la prima linea sportiva dedicata al padel - Le due aziende bolognesi danno vita ad una collezione unica capace di unire il know- Come scrive gazzetta.it

"Born to perform" è la nuova collaborazione tra Macron e Ducati - how tecnico dell'azienda produttrice di abbigliamento sportivo con lo stile inconfondibile di Ducati. Si legge su tg24.sky.it

Ducati e Macron, alleanza bolognese per lo stile e la tecnologia: nasce la collezione activewear per il padel - Macron e Ducati lanciano una capsule collection per padel: racchette top, abbigliamento tecnico e una giacca da tutti i giorni. Si legge su corriere.it