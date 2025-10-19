Macchini Brugnami e Targhetta inseguono le finali ai Mondiali di ginnastica artistica | chi li può superare in qualifica?

Dopo dodici ore di esercizi sulle pedane di Jakarta (Indonesia), le classifiche sono state congelate ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica: si sono esibite le prime sei suddivisioni maschili, ma all'appello ne mancano ancora due. L'appuntamento è per lunedì 20 ottobre, tra le ore 05.00 e le ore 08.30 italiane: occorrerà aspettare la mattinata di domani per avere il quadro degli ammessi ai vari atti conclusivi in terra asiatica (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale). L'Italia si trova in corsa con tre Moschettieri: Carlo Macchini è quarto alla sbarra (14.

