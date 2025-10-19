Ma perché i giudici devono comandare più dei politici?

Mettiamo in fila un po’ di storie della recente cronaca politica. Il decreto del Governo e le seguenti modifiche per confinare in Albania una ristretta cerchia di immigrati senza permesso di soggiorno. Il decreto di arresto di Putin deciso da una corte penale internazionale, che gli renderebbe complicato atterrare a Budapest per vedersi con Donald Trump. Le decisioni di un bel numero di corti americane sulle politiche di «deportation», espulsioni, decise dall’amministrazione repubblicana. Cosa hanno in comune queste storie così apparentemente diverse? La decisione di un magistrato, di un giudice, che si oppone con la forza di una sentenza a una decisione politica, che in ultima istanza è stata sottoposta a un processo democratico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ma perché i giudici devono comandare più dei politici?

