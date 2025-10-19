Un matrimonio che scricchiola. Una moglie disperata ha scritto in un post sulla piattaforma britannica Mumsnet di essere turbata perché suo marito dà priorità a tutto tranne che a lei. Così si è chiesta: “È solo una questione di vita matrimoniale?”. La coppia, insieme da cinque anni e sposata da tre, ha una figlia di due anni. “Lui è molto tranquillo e rilassato, mentre io sono più nevrotica- ha detto la moglie -. Ovviamente passiamo molto tempo insieme e non abbiamo mai passato una notte separati. Scherziamo sul fatto che anche volendo è molto difficile che accada”. Poi ha spiegato: “Lavoriamo entrambi durante la settimana e lui ha degli hobby quasi tutti i giorni dopo il lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma è questa la vita da sposati? Mio marito gioca fino a mezzanotte, ha altre priorità e mi dice ‘tanto abbiamo tutta la vita’”: lo sfogo di una moglie su Mumsnet