Ma che c… fa? Tu si que vales il fuorionda di Sabrina Ferilli | con chi ce l’aveva

L’atmosfera in studio a Tu si que vales si scalda quando, dopo una carrellata di ospiti, fa il suo ingresso Gigi Marzullo. Bastano pochi secondi perché la serata prenda una piega comica e surreale, nel perfetto stile del giornalista e conduttore di “Cinematografo”. Con il suo tono esitante e le pause teatrali che lo contraddistinguono, apre le danze dichiarando: “Io non so che devo fare, non so dove sto”. La frase, già di per sé esilarante, scatena la reazione immediata di Massimo Ghini, che rivolgendosi a bassa voce a Sabrina Ferilli sussurra: “Eh, ma da parecchio però”, mentre lo studio esplode in una risata generale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

