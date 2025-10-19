Ma Caterina Balivo… Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli tira in ballo la collega su cose ‘particolari’
Scoppia il caos con Caterina Balivo a Ballando con le Stelle. L’ultima puntata del dancing show è stata tutt’altro che ‘tranquilla’. Tra battute, frecciatine e provocazioni, la giurata Selvaggia Lucarelli ha animato la serata con una serie di botta e risposta con i concorrenti. Prima qualche scintilla con Marcella Bella e Filippo Magnini, poi un momento più leggero con Beppe Convertini. Ma il vero caso è esploso dopo l’esibizione di Rosa Chemical, quando la Lucarelli ha tirato in ballo la conduttrice di La volta buona su cose ‘particolari’. Rosa Chemical, in coppia con la ballerina Erica Martinelli, ha portato in scena una coreografia originale e provocatoria, sulle note di Marilyn Manson. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Già virale il look animalier di Caterina Balivo al Roma Film Fest! Quanti like per lei? #romafilmfest #caterinabalivo #FestaDelCinemaDiRoma #lookoftheday #lookanimalier - facebook.com Vai su Facebook
Caterina Balivo - X Vai su X
Ballando con le stelle, c’è già una nuova coppia? L'indiscrezione dopo il ballo affiatatissimo di sabato sera - Una nuova coppia sembra essere nata tra i corridoi di Ballando: gli indizi da Caterina Balivo a La Volta Buona scatenano i fan, ma c'è chi lo aveva già intuito. Come scrive movieplayer.it
“Sono nati 2 amori a Ballando con le stelle 2025, anche una rottura!”/ Scoop a La Volta Buona: “I nomi…” - Giovanni Ciacci e Rossella Erra alimentano il gossip su Ballando con le stelle 2025: già nati rapporti speciali nello show di Milly Carlucci? Segnala ilsussidiario.net
Martina Colombari: «Sono entrata a Ballando pensando di essere in menopausa, invece mi è tornato il ciclo. Il programma mi ha sbloccata» - Dopo il debutto sulla pista di Ballando con le Stelle il 27 settembre 2025, Martina Colombari approda nel salotto de La Volta Buona con Caterina ... Scrive leggo.it