Ma Caterina Balivo… Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli tira in ballo la collega su cose ‘particolari’

Scoppia il caos con Caterina Balivo a Ballando con le Stelle. L'ultima puntata del dancing show è stata tutt'altro che 'tranquilla'. Tra battute, frecciatine e provocazioni, la giurata Selvaggia Lucarelli ha animato la serata con una serie di botta e risposta con i concorrenti. Prima qualche scintilla con Marcella Bella e Filippo Magnini, poi un momento più leggero con Beppe Convertini. Ma il vero caso è esploso dopo l'esibizione di Rosa Chemical, quando la Lucarelli ha tirato in ballo la conduttrice di La volta buona su cose 'particolari'. Rosa Chemical, in coppia con la ballerina Erica Martinelli, ha portato in scena una coreografia originale e provocatoria, sulle note di Marilyn Manson.