Ma attenzione | l' ultima tendenza lo vuole coloratissimo
T radizionale ma originale: torna di moda nell’ Autunno-Inverno 2025 il tessuto tartan declinato per la donna su tutto il guardaroba, dall’abito alla giacca, dallo scamiciato alla gonna. Come indossarlo? Replicando i suggerimenti di stile dalle sfilate di Bally e Vivienne Westwood, o prendendo ispirazione dallo street style. Camicia a quadri: 5 outfit di tendenza per l’Autunno-Inverno X L’ultima tendenza ha una sola da regola da seguire, questa stagione il tessuto di lana a quadri deve essere coloratissimo, per regalare un tocco originale e irriverente al look. Sono concesse tutte le combinazioni colore, dal giallo al rosso, dal verde al blu. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
ATTENZIONE ? L'ultima foto porta un messaggio di pace Nel mentre facce da Aurum, il famosissimo pistacchio sour e recensioni che ci aprono il cuore. #aurumbologna #bologna - facebook.com Vai su Facebook
Inter, ecco come Pioli vuole evitare i cali di attenzione - L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Inter e spiega come il tecnico Stefano Pioli, per tenere alta la concentrazione del gruppo, abbia voluto colloqui individuali con tutti i suoi ... Secondo calciomercato.com
Toasty makeup: l'ultima tendenza trucco su TikTok prolunga l'effetto abbronzatura (e il mood vacanze) - Su TikTok è esplosa una nuova tendenza beauty che promette di regalarvi qualche settimana in più di ... Segnala vanityfair.it