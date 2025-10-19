Ma allora è umano anche Modric | primo fallo in Serie A dopo 540' Ecco perché è clamoroso

19 ott 2025

Il croato nelle prime 6 giornate non aveva mai fatto un fallo. E questa volta ha rischiato anche il giallo per un intervento su Fazzini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ma allora è umano anche Modric: primo fallo in Serie A dopo 540'. Ecco perché è clamoroso

