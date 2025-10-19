Ma allora è umano anche Modric | primo fallo in Serie A dopo 540' Ecco perché è clamoroso

Il croato nelle prime 6 giornate non aveva mai fatto un fallo. E questa volta ha rischiato anche il giallo per un intervento su Fazzini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ma allora è umano anche Modric: primo fallo in Serie A dopo 540'. Ecco perché è clamoroso

Leggi anche questi approfondimenti

Luka #Modric, il professore del #Milan. 93,1% di passaggi riusciti, nessuno come lui in #SerieA. Leader tecnico e umano, in campo comanda con classe e umiltà, fuori è un esempio per tutti. Con #Allegri e Modric, a Milanello si respira aria nuova ? @ - X Vai su X

MODRIC NON È UMANO! Prestazione sublime ieri sera contro il #Napoli: il centrocampista croato ha dominato il centrocampo partenopeo, controllando e gestendo la gara a suo piacimento Fase difensiva, corse e rincorse fuori dal normale per uno ch - facebook.com Vai su Facebook

Modric fa esplodere San Siro: a 40 anni segna il primo gol in Serie A e il Milan batte il Bologna - A 40 anni il fenomenale centrocampista croato segna il primo gol della sua carriera con il Milan, diventando il quinto più ‘vecchio' bomber del campionato italiano e ... Secondo fanpage.it

Milan, primo gol in Serie A per Modric: è il sesto quarantenne a riuscirci - Il primo gol di Modric fa impazzire San Siro: il croato diventa il sesto marcatore più anziano della storia della Serie A Luka Modric fa impazzire San Siro per la prima volta. Segnala gianlucadimarzio.com

Modric, 40 anni e non sentirli. E lui il nuovo leader del Milan primo in classifica - E il caso di Luka Modric che nelle prime cinque giornate del campionato ha stregato tutti: dai compagni all’allenatore, passando per ... Scrive corrieredellosport.it