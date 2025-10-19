M5s gli iscritti voteranno per la conferma di Conte come presidente

Dopo le dimissioni di Chiara Appendino da vicepresidente, li iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati a esprimersi online, da giovedì 23 ottobre a domenica 26, per confermare Giuseppe Conte alla guida del partito. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale del M5s, dove si precisa che «in considerazione della presenza di una sola candidatura, gli iscritti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto favorevole o contrario all’elezione di Giuseppe Conte quale Presidente del MoVimento 5 Stelle». Nella convocazione diffusa ai membri del Movimento si ricorda che «è il momento di votare per il rinnovo dell’incarico di Presidente del MoVimento 5 Stelle» e che, come previsto dallo Statuto e dal regolamento approvato dal Comitato di Garanzia, era stata aperta la possibilità di presentare autocandidature. 🔗 Leggi su Lettera43.it

