Lutto nel mondo del calcio | scomparso prematuramente l’ex difensore

Napolitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo del calcio italiano. Si è spento prematuramente, all’età di 67 anni, Massimo Quercioli, ex difensore del Nola.Quercioli, oltre alla maglia della squadra napoletana, nel corso della sua carriera tra Serie B e Serie C ha indossato, tra le altre, anche quelle di Arezzo, Varese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lutto mondo calcio scomparsoLutto nel mondo del calcio: è morto Gino Pivatelli - Come riporta SkySport, l'ex Bologna è stato prima utilizzato come mezzala e poi come centravanti negli anni ‘50. Scrive laziopress.it

lutto mondo calcio scomparsoULTIM’ORA devastante: lutto tremendo nel mondo del calcio | Ci ha lasciati per sempre - La notizia arrivata negli scorsi giorni ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Secondo ternananews.it

lutto mondo calcio scomparsoLutto nel mondo del calcio provinciale, Riccardo Toro è morto a soli 32 anni portato via da un male incurabile: "Un giocatore, ma soprattutto un amico vero" - Lutto nel mondo del calcio veronese: è scomparso, a soli 32 anni e portato via da una malattia fulminea, il 32enne Riccardo Toro. Riporta ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Mondo Calcio Scomparso