Lutto nel mondo del calcio | scomparso prematuramente l’ex difensore

Lutto nel mondo del calcio italiano. Si è spento prematuramente, all’età di 67 anni, Massimo Quercioli, ex difensore del Nola.Quercioli, oltre alla maglia della squadra napoletana, nel corso della sua carriera tra Serie B e Serie C ha indossato, tra le altre, anche quelle di Arezzo, Varese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

