Lutto devastante prima della partita ma si gioca comunque | vergogna nazionale

Glieroidelcalcio.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lutto improvviso ha scosso l’ambiente poche ore prima del match. Tuttavia, la decisione finale ha fatto scoppiare una bufera Un lutto che ha colpito il mondo dello sport e che ha lasciato tutti sgomenti, non solo per la tragedia in sé, ma per la scelta che ne è seguita e che ha fatto rabbrividire. La scomparsa è arrivata a pochi istanti dal fischio d’inizio della partita, ma nonostante la gravità dell’evento, si è deciso comunque di disputare l’incontro. Una scelta che ha sollevato un’ondata di polemiche e indignazione, dando origine a un acceso dibattito, tanto da essere definita da molti una vergogna nazionale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

