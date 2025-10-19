Si è spento all’età di 94 anni, Giorgio Nicoletti (nella foto), erede degli imprenditori che avviarono la storica fabbrica Nicoletti & figli, nota per la produzione delle celebri cementine follonichesi. Quelle mattonelle decorate, che hanno segnato un’epoca tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, sono ancora oggi parte dell’identità architettonica di Follonica. Oggi la fabbrica non esiste più, ma il Museo Magma espone in una sala dedicata tutte le matrici originali delle preziose cementine. Preziose non tanto per il materiale – il cemento, povero per eccellenza – ma per la qualità della lavorazione e per l’originalità della grafica, ormai associata alle abitazioni più tipiche della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto a Follonica, morto Giorgio Nicoletti